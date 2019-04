Avianca cancela mais 98 voos com partida ou chegada em Pernambuco

A Avianca anunciou, nessa sexta-feira (19), o cancelamento de mais 98 voos que sairiam ou chegariam nos aeroportos do Recife e de Petrolina, no Sertão. Todos eles estavam previstos para o período entre a terça-feira (23) e o dia 28 de abril.

A companhia alega que houve redução da frota e que adotou a medida para “minimizar o impacto na sua operação e aos seus passageiros”, já que a empresa está em recuperação judicial. A Avianca devolverá 18 das suas 25 aeronaves a partir de segunda-feira (22).

Voos da Avianca cancelados

Voo Data Origem Destino 6323 23/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6142 24/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6143 24/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6300 24/04/2019 Brasília (DF) Recife (PE) 6301 24/04/2019 Recife (PE) Brasília (DF) 6310 24/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6310 24/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6311 24/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6311 24/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6312 24/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6312 24/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6313 24/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6313 24/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6314 24/04/2019 Salvador (BA) Petrolina (PE) 6315 24/04/2019 Petrolina (PE) Salvador (BA) 6316 24/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6322 24/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6323 24/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6142 25/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6143 25/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6300 25/04/2019 Brasília (DF) Recife (PE) 6301 25/04/2019 Recife (PE) Brasília (DF) 6310 25/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6310 25/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6311 25/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6311 25/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6312 25/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6312 25/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6313 25/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6313 25/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6314 25/04/2019 Salvador (BA) Petrolina (PE) 6315 25/04/2019 Petrolina (PE) Salvador (BA) 6322 25/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6323 25/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6325 25/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6142 26/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6143 26/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6300 26/04/2019 Brasília (DF) Recife (PE) 6301 26/04/2019 Recife (PE) Brasília (DF) 6302 26/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6303 26/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6304 26/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6305 26/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6310 26/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6310 26/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6311 26/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6311 26/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6312 26/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6312 26/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6313 26/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6313 26/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6314 26/04/2019 Salvador (BA) Petrolina (PE) 6315 26/04/2019 Petrolina (PE) Salvador (BA) 6316 26/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6322 26/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6323 26/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6325 26/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6142 27/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6143 27/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6300 27/04/2019 Brasília (DF) Recife (PE) 6301 27/04/2019 Recife (PE) Brasília (DF) 6304 27/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6305 27/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6310 27/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6311 27/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6311 27/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6312 27/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6312 27/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6313 27/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6313 27/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6314 27/04/2019 Salvador (BA) Petrolina (PE) 6315 27/04/2019 Petrolina (PE) Salvador (BA) 6316 27/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6322 27/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6323 27/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6325 27/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6342 27/04/2019 Brasília (DF) João Pessoa (PB) 6142 28/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6143 28/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6300 28/04/2019 Brasília (DF) Recife (PE) 6301 28/04/2019 Recife (PE) Brasília (DF) 6302 28/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6303 28/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6304 28/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6305 28/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6310 28/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6310 28/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6311 28/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6312 28/04/2019 Recife (PE) Petrolina (PE) 6312 28/04/2019 Salvador (BA) Recife (PE) 6313 28/04/2019 Petrolina (PE) Recife (PE) 6313 28/04/2019 Recife (PE) Salvador (BA) 6314 28/04/2019 Salvador (BA) Petrolina (PE) 6315 28/04/2019 Petrolina (PE) Salvador (BA) 6316 28/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6322 28/04/2019 Guarulhos (SP) Recife (PE) 6323 28/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP) 6325 28/04/2019 Recife (PE) Guarulhos (SP)

Orientações

De acordo com a Avianca, os passageiros afetados são contactados pela companhia aérea para receber reembolso ou ser realocados em outros voos. No caso das passagens compradas por meio de agências e sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com a empresa onde efetuou a compra.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta na página da Anac na internet.

Avianca em crise

Quarta maior companhia aérea do Brasil, a Avianca Brasil entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018. No dia 5 de abril, credores aprovaram o plano de recuperação judicial da companhia.

A empresa também tem enfrentado uma série de problemas com operadores de aeroportos. A Avianca está atrasando o pagamento de taxas aeroportuárias, o que tem levado as operadoras a ameaçar suspender voos da companhia. (G1)