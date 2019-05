Avião cai em Sergipe; cantor Gabriel Diniz estava no voo

Um avião de pequeno porte caiu em um mangue no povoado Porto do Mato, em Estância (SE), na região sul de Sergipe, no início da tarde desta segunda-feira (27), informou o Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), os três ocupantes da aeronave morreram.

A assessoria de imprensa do cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit “Jenifer”, disse que ele estava no avião. Na noite deste domingo (26), ele havia feito um show em Feira de Santana (BA).

Uma moradora da região disse que o avião passou por cima da casa dela e caiu em seguida. Foi ouvido um estrondo na região.

Querido em todo o Nordeste, Gabriel todos os anos vinha a Serra Talhada para os principais eventos da cidade. Atualmente, GD estava conquistando o país inteiro com seu jeito irreverente e divertido de fazer forró.

Gabriel Diniz é natural de Campo Grande, mas na adolescência se mudou para João Pessoa. Reuniu-se com amigos da escola e criou uma “Banda de Garagem”, se tornando a sensação entre a juventude da cidade, também foi vocalista das bandas: “Forró na Farra” e “Cavaleiros do Forró”.

Na época o cantor cursava faculdade de engenharia elétrica e dividia seu tempo entre os estudos e a música. Em sua carreira solo, o cantor possui seis álbum lançados, como: “GD at the Park (Ao Vivo)” (2016), “GD live (Ao Vivo)”(2016), “GD Verão” (2016), “GD” (2017), “Gabriel Diniz Na Ilha (Ao Vivo)” (2018), “À Vontade” (2019). (G1)