Avião com vacina contra Covid-19 para Pernambuco aterrissa no Recife

Aterrisou, às 19h29 desta segunda-feira (18), no Aeroporto Internacional do Recife, o avião com as primeiras doses da vacina contra a covid-19 para Pernambuco.

A aeronave trouxe 270 mil doses para todo o Estado e partiu às 16h22 de São Paulo, onde fica o Instituto Butantan.

No voo, operado pela companhia Latam, foi comercial, com passageiros.

A primeira vacina em solo pernambucano contra a Covid-19 será aplicada ainda nesta noite, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), hospital de referência para a doença no Estado e que se localiza no bairro de Santo Amaro, região central do Recife.

De acordo com o secretário de Defesa Social (SDS), Antônio de Pádua, após reunião na manhã desta segunda, as doses da vacina devem ir pro Centro Nacional de Imunização da Capital Pernambucana. Assim que chegar ao local, o secretário estima que todos os municípios receberão as vacinas em 24 horas para a aplicação.

Nesta primeira fase, a vacinação vai ocorrer em grupos restritos em Pernambuco. Esse primeiro lote deve garantir a imunização de 129 mil pessoas, distribuídas entre profissionais de saúde, indígenas aldeados e idosos acima de 60 anos em asilo, além de deficientes em casa de permanência.

Por Portal Folha de Pernambuco