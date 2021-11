“Avião do voo rasante” realiza pesquisa mineral em Tabira, Solidão e Água Branca

Uma aeronave que sobrevoa Tabira e a região desde do final de semana passado tem chamado atenção da população. O avião voa baixo e em alguns momentos parece que vai fazer um pouso de emergência.

Ele sobrevoou a cidade durante a sexta (5) e já no começou da semana, nesta segunda (8) foi visto novamente a ‘dar suas voltas’. Vários internautas assustados com os voos rasantes registraram as passagens da aeronave na região.

Curiosa com o fato inusitado a produção da Cidade FM 97,7 de Tabira desvendou o mistério na manhã de terça-feira (9).

A aeronave realiza trabalhos de pesquisa mineral na região de Tabira e Solidão, no Pajeú e Água Branca, Paraíba, para a empresa Yamana Gold.

“A empresa Yamana Gold gostaria de tranquilizar os moradores de Tabira, Solidão e Água Branca, na Paraíba, pois nesses dias uma aeronave está sobrevoando a região para colher dados. Por favor, não se preocupem, pois é apenas uma das etapas da pesquisa mineral”, diz um comunicado veiculado na emissora tabirense.

A Yamana Gold é uma empresa canadense que possui e opera minas de ouro, prata e cobre no Canadá, Chile, Argentina e no Brasil. Sediada em Toronto, a empresa foi fundada em 1994 e tornou-se listada na Bolsa de Valores de Toronto em 1995, na Bolsa de Valores de Nova York em 2007 e na Bolsa de Valores de Londres em 2020.

Para realizar a pesquisa, a aeronave precisa sobrevoar a região em baixa altitude. O ponto de decolagem e pouso é a cidade de Campina Grande, PB. Ainda não há previsão para encerramento da atividade.

Do Nill Júnior