Avó de jornalista serra-talhadense é homenageada em São Paulo pelos 100 anos de vida

Na tarde dessa quarta-feira (13) a Prefeitura de Guarulhos realizou o “4º Troféu Centenário Um legado de vida”, uma homenagem aos idosos com mais de 100 anos que residem no município.

Entre os homenageados estava dona Maria Pio dos Santos Carvalho, de 100 anos, avó do jornalista serra-talhadense, Iranildo Marques.

A homenagem aconteceu na tarde de ontem no Teatro Adamastor do Centro, em Guarulhos-SP.

Homenagem aos idosos com mais de 100 anos, dona Maria Pio ao centro.

Maria Pio, seu neto Iranildo Marques e sua filha Iradete Marques.

Pequena Biografia:

Maria Pio dos Santos Carvalho, têm 100 anos e é viúva. Costureira, natural de Tabira, no Sertão de Pernambuco, nasceu no dia 13/7/1917. Mora atualmente no Jardim Palmira. Tem 14 filhos, 37 netos, 20 bisnetos e seis tataranetos.