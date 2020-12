Avô de Xand Avião morre vítima de Covid-19

O avô paterno do cantor Xand Avião, Vicente Alexandre, morreu na madrugada dessa terça-feira (8), vítima da covid-19. Ele tinha 96 anos e não resistiu às complicações da doença.

Nas redes sociais, Xand publicou uma foto com o avô e falou sobre a morte: “O dia hoje amanheceu cinza! Esse guerreiro aí entre meu pai e eu é o famoso Vicente Alexandre, meu avô, de quem herdei meu nome e meu jeito brincalhão nos palcos com certeza tem o dedo dele. Só perdia a paciência comigo quando eu pegava sua Monark barra circular que morria de ciúmes. Seu Vicente foi vencido pelo COVID aos 96 anos de idade nessa madrugada. Deus conforte o coração dos meus tios e em especial do meu pai seu José Alexandre”.

Alguns artistas deixaram mensagens de pesar nos comentários da publicação. Fabiano Menotti escreveu: “Meus sentimentos meu irmão”. João Bosco e Vinícius também deixaram um comentário, assim como Jopin: “Meus sentimentos querido!”.

No dia 24 de março deste ano, Xand revelou que ele e a esposa, Isabele Temoteo, testaram positivo para o novo coronavírus. Eles tiveram sintomas leves.

