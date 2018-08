Azul diz que vai iniciar operações em Serra Talhada até o fim do ano

Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, será uma das próximas bases de operação da Azul. A companhia pretende inaugurar voos a cidade até o fim do ano. Somando a Rosário, Córdoba, Mossoró e São José dos Campos, a Azul fechará 2018 com oito novos destinos em sua malha aérea, que já é a mais extensa do país. Das quatro bases previstas para o ano, três aguardam a certificação do aeroporto pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além da documentação do órgão regulador, Serra Talhada, passa por obras de finalização do aeródromo.

Por Roberta Jungmann