Azul expandirá voos para Serra Talhada e mais 34 cidades do Brasil e exterior

A companhia aérea Azul anunciou, nessa segunda-feira (26), que planeja expandir suas operações para até 35 novos destinos, nos próximos anos, em diversas regiões do Brasil, além de cidades no exterior. “A chegada de voos em uma cidade chama a atenção de comerciantes e empresários da região, desperta o interesse de quem planeja uma viagem de férias ou a trabalho e, por consequência, fomenta e desenvolve a economia local”, comentou a empresa.

A lista de cidades que a companhia pretende atender tem nomes como Caruaru, Mossoró, Serra Talhada, Toledo, Umuarama, Santos, entre outras. Já entre os destinos internacionais, a Azul citou Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, além de Rosário e Córdoba, na Argentina, que passaram a ser atendidas no último sábado (24). A empresa, ainda, acrescentou que a grande maioria desses mercados serão atendidos com os turbo-hélices ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

“A Azul é a única companhia aérea do país com foco no desenvolvimento e crescimento do mercado de aviação em todas as regiões do Brasil, levando serviço a lugares que não têm serviço aéreo”, diz Abhi Shah, vice-presidente de receitas da Azul. “Estamos trabalhando de perto com as prefeituras dessas localidades para viabilizar as condições necessárias para operarmos. Quero agradecer a eles por esse trabalho conjunto e ressaltar que, quanto antes os aeroportos estiverem prontos, mais cedo nossas aeronaves estarão servindo essas localidades”, completa Shah.

Confira algumas das novas cidades para onde a Azul tem a intenção de atuar:

Caruaru (PE)

Mossoró (RN)

Guarapuava (PR)

Toledo (PR)

Umuarama (PR)

Serra Talhada (PE)

Pato Branco (PR)

Santos (SP)

Franca (SP)

Macaé (RJ)

Sobral (CE)

Sant’Ana do Livramento/Rivera (RS)

Araguaína (TO)

Linhares (ES)

Paranaguá (PR)

Teófilo Otoni (MG)

Bagé (RS)

Barretos (SP)

Catalão (GO)

Itaituba (PA)

Tangará da Serra (MT)

Balsas (MA)

Guanambi (BA)

Caçador (SC)

Ponta Porã (MS)