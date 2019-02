Azul instalará base no Recife, mas início dos voos regulares de Serra Talhada deve demorar

A companhia aérea Azul terá uma base para tripulantes de voo no Recife. A capital pernambucana é o principal centro de conexões da empresa no Nordeste. Com a abertura do escritório, cerca de 300 novos empregos diretos serão criados nos próximos 12 meses. Os detalhes serão divulgados pelo presidente do Comitê Executivo da Azul, José Mário Caprioli, nesta sexta-feira (8), no Palácio do Campo das Princesas, na Praça da República, bairro de Santo Antônio.

De acordo com a Companhia, o crew desk, como é chamada a base, receberá 110 pilotos e 190 comissários. Em julho do ano passado, a Azul realizou um voo teste no Aeroporto de Serra Talhada, no Sertão do estado, para verificar a possibilidade de operar no terminal. O início dos voos regulares, entretanto, depende da conclusão de obras no local, além de procedimentos e manuais para certificação do aeroporto pela Agência Nacional de Aviação Civis.

Já em maio de 2018, a companhia inaugurou uma rota direta dos Estados Unidos ao Recife. O trajeto dura pouco mais de sete horas e desembarca os passageiros na cidade de Fort Lauderdale, no estado da Flórida.

