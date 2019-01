Azul ofertará mais 26 voos em Pernambuco. Voos para Serra Talhada ainda são aguardados

Durante o Carnaval, período de uma das festas mais populares do Brasil, a demanda por deslocamento se torna maior. Para atender o aumento de clientes, a companhia aérea Azul vai colocar em operação 300 voos extras entre 28 de fevereiro e 10 de março, um crescimento de 5% em relação à folia do ano passado. Por Pernambuco, a empresa vai oferecer 26 operações adicionais, sendo 22 pelo Aeroporto Internacional do Recife e quatro pelo Aeroporto de Fernando de Noronha.

Pelo terminal da capital pernambucana, os voos serão realizados para Fernando de Noronha, Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão), Teresina, Salvador, Campinas e Goiânia. Já as operações extras pelo Aeroporto de Noronha serão para o Recife.

Em relação ao Carnaval do ano passado, a Azul aumentará de 36 para 41 o número de aeroportos com voos a mais para o período. Os dias 2 de março, sábado de carnaval, e 06 de março, quarta-feira de cinzas, serão as datas que terão o maior volume de decolagens.

AEROPORTO DE SERRA TALHADA

A Azul Linhas Aéreas, ainda não divulgou a data de quando deve realizar o primeiro voo comercial em Serra Talhada. O aeroporto da Capital do Xaxado recebeu um voo teste em julho de 2018, que contou com uma tripulação de 70 passageiros.

Após esse voo experimental a expectativa era de que o aeroporto começasse a receber as operações da Azul até setembro de 2018, mas foi adiado para novembro do mesmo ano, e em seguida para o segundo semestre de 2019, devido algumas exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). (Relembre)

Na semana passada o Deputado Federal Sebastião Oliveira comemorou em sua conta em uma rede social o avanço do processo de certificação do Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada.

Essa semana técnicos da empresa Hobeco, responsáveis pela manutenção preventiva da Estação Meteorológica de Superfície Automática EMS-A estiveram acompanhados de técnicos do Cindacta.

Eles implantaram um equipamento que vai melhorar ainda mais o monitoramento e condições de trafegabilidade de pousos e decolagens do aeroporto.

Junto à minha equipe, estou trabalhando de forma árdua para que o Aeroporto esteja hábil para receber vôos o mais rápido possível, beneficiando milhares de pessoas na região do Pajeú”, disse Sebastião.

