Baile de carnaval é realizado com show e concurso de fantasia em Triunfo

A segunda edição do Baile de Carnaval de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, será realizada no dia 3 de fevereiro. A cantora petrolinense Camila Yasmine será a atração da festa, que começa às 21h. O baile acontece no clube da Sociedade Triunfense de Cultura (STC).

O evento contará com concurso de fantasias, com premiação para as melhores da noite. Durante a folia, serão escolhidos o rei e a rainha do carnaval do município.