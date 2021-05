Baixa Verde: Irlando Parabólicas destrava R$ 370 mil reais em Emendas na Secretaria de Saúde Pernambuco

“Quero uma saúde melhor a cada dia para nossa população”

Durante a campanha eleitoral, o hoje prefeito Irlando Parabólicas, prometeu trabalhar pela população de Santa Cruz da Baixa Verde. E deste que assumiu o mandato, o prefeito não descansa um só dia. Suas idas e vindas ao Recife têm sido traduzidas em excelentes resultados, prova disso, foram os destravamentos recentes de Emendas no valor de R$ 370 mil reais que estavam alocadas na Secretaria de Saúde de Pernambuco, via ALEPE. A reunião ocorreu na sede SES e participaram, o secretário executivo Humberto Antunes e o Chefe de Gabinete Eduardo Flório.

Serão adquiridas 05 (cinco) ambulâncias e dois automóveis com o valor das emendas, o objetivo é prestar um melhor serviço e atendimento a população “Quando assumimos a prefeitura encontramos todos os carros praticamente sem condição de uso, agora vamos oferecer a nossa população uma frota moderna e com mais qualidade de atendimento e um melhor serviço”, afirmou Irlando.

Outras demandas também foram apresentadas aos executivos da SES, entre elas – O serviço do SAMU, Equipamentos para a Unidade Mista, Testes para o COVID-19 e a Presença do Programa Mais Médico do Governo Federal no município, entre outras “Recebemos o prefeito Irlando Parabólicas de Santa Cruz da Baixa Verde e identificamos a necessidade de ajudar no que for possível na questão da saúde. A pandemia é um complicador, mais vamos fazer o que estiver a nossa altura. Já verificamos emendas que serão destravadas e vamos tentar ajudar nos demais pedidos, pois entendemos justas as solicitações” disse o secretário executivo Humberto Antunes.

A saúde tem recebido atenção especial do prefeito, mesmo com toda dificuldade encontrada deste o inicio da gestão, a ordem é trabalhar, trabalhar e trabalhar para fazer uma saúde, cada dia melhor.

Da Assessoria