Bananas recheadas com maconha são encontradas durante revista em cadeia pública do Sertão de PE

No Sertão de Pernambuco, após uma revista no sábado (3) na Cadeia Pública de Santa Maria da Boa Vista, foram encontradas três bananas recheadas com maconha, aproximadamente 74 gramas da erva. De acordo com a 7ª Companhia independente de Polícia Militar (7ª CIPM), a sacola com frutas foi entregue por um transporte alternativo e estava destinada ao detento Luiz George da Silva.

A droga foi entregue na delegacia de plantão de Santa Maria da Boa Vista para serem tomadas as providências necessárias. (G1)