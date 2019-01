Bancos de leite materno têm estoque baixo em Pernambuco e hospitais pedem doações

Quatro bancos de leite materno em Pernambuco estão enfrentando baixas no estoque devido ao período de férias, o que compromete a alimentação de crianças internadas em hospitais públicos do estado. No Hospital Agamenon Magalhães (HAM), na Zona Norte do Recife, o estoque que deveria ter 40 litros tem, atualmente, 25.

Além dessa unidade de saúde, os bancos de leite dos hospitais Barão de Lucena, no Recife; Jesus Nazareno, em Caruaru; e Dom Malan, em Petrolina, estão com estoques baixos de leite materno. “Essa época é crítica, porque as pessoas viajam e as doações abaixam bastante. A gente fica com o coração na mão”, afirma a coordenadora do banco de leite do HAM, Agnes Freitas.

Para quem deseja fazer doações, é possível comparecer ao HAM e fazer a ordenha em uma sala específica, ou tirar o leite em casa e armazená-lo em potes de maionese ou de café solúvel com tampa de plástico.

“Os potes de azeitona não servem por terem uma tampa de metal, que não armazena o leite da forma ideal”, afirma Agnes.

As mães que desejam doar leite precisam estar totalmente saudáveis e terem excedente de leite, segundo a coordenadora. “Ela vai preencher uma ficha e anexar alguns exames a serem analisados pelos médicos”, indica. O alimento chega aos bebês internados através de sonda.

Confira os hospitais com bancos de leite

Recife

Hospital Barão de Lucena – Avenida Caxangá, 3.860 – Iputinga

Imip – Rua dos Coelhos, 300 – Boa Vista

Hospital das Clínicas -Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária

Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros (Cisam) Rua Visc. de Mamanguape, s/n – Encruzilhada

Maternidade Bandeira Filho – Rua Londrina, s/n – Afogados

Maternidade Arnaldo Marques – Avenida Dois Rios, s/n – Ibura

Maternidade Barros Lima – Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 6465 – Casa Amarela

Hospital da Mulher – Rod BR-101, s/n – Curado

Caruaru

Hospital Jesus Nazareno – Rua Ana Maria da Silva Brasileirinho, s/n – Maurício de Nassau

Petrolina

Hospital Dom Malan – R. Joaquim Nabuco, s/n – Centro