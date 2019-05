Bancos são os mais procurados no Mutirão do Procon em Serra Talhada

Mais de 50% dos consumidores que estão se dirigindo ao Mutirão dos Superendividados de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, desejam negociar dívidas com os bancos.

Cerca de 350 pessoas foram atendidas nos dois primeiros dias e a maioria tem declarado satisfação com os acordos fechados. A ação vai até hoje (29), em Serra Talhada, das 9h, às 13h, no Marco Zero da cidade. Já nos dias 30 e 31 o Procon-PE estará em São José do Belmonte.

A dona de casa Joana D´Arc acompanhou uma amiga na ação e acabou descobrindo que também poderia negociar uma dívida antiga que tinha com a Compesa. “Pensei que não podia mais negociar a minha dívida, mas fui surpreendida com um desconto maravilhoso”, disse. A moradora do Alto do Bom Jesus estava com um débito de R$ 1.099,05, e, agora, pagará à vista R$ 141,60.

Nove lojas do comércio local também estão participando do mutirão, são elas: Lima Sapatos, Estação do Atleta, Josibe, Premocil, Grupo Natal, Casa da Sulanca, Fármacia do Povo, Universo dos Colchões e Joyce Móveis.

Todas as empresas, exceto os bancos, que precisam do prazo de 10 dias para apresentar as propostas, realizam audiências no momento do atendimento para que o consumidor saia do local com a negociação fechada.

Via Nill Júnior