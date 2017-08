Bandeira fica amarela, e taxa extra da conta de luz cai para R$ 2 em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nessa sexta-feira (25) que a bandeira tarifária cairá de vermelha, patamar 1, para amarela no mês de setembro. Isso significa que a cobrança extra nas contas de luz cairá de R$ 3 para R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos.

Os recursos arrecadados pela cobrança da bandeira tarifária servem para cobrir o aumento nos custos da geração de energia no país. A mudança na cor da bandeira, de vermelha para amarela, indica que esse custo baixou nas últimas semanas.

Normalmente nesta época do ano aumenta o uso das termelétricas porque o nível de armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país fica baixo, devido à falta de chuva.

De acordo com a Aneel, a bandeira ficará amarela em setembro justamente porque nas últimas semanas o Sul e o Sudeste receberam chuvas acima do esperado para essa época do ano, o que contribuiu para melhorar o nível dos reservatórios das hidrelétricas que ficam naquelas regiões.