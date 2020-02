Bandido é morto a tiros durante assalto a ônibus na BR-104

Um bandido foi morto a tiros durante um assalto a um ônibus na tarde dessa quarta-feira (19) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da rodoviária, onde os homens embarcaram como passageiros, e quando o ônibus chegou na Vila do Rafael, anunciaram o assalto.

Ainda de acordo com a PM, um dos passageiros reagiu e atirou em um dos bandidos, que morreu no local. O outro suspeito fugiu, pegou um ônibus sentido Caruaru e foi preso no Terminal Rodoviário. Ele foi levado para o 4º Batalhão da Polícia Militar.

As 40 pessoas que estavam no veículo foram transferidas para um ônibus reserva e seguiram para Santa Cruz do Capibaribe. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)