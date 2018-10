Bandido é morto a tiros por policial à paisana durante tentativa de assalto em Serra Talhada

Uma tentativa de assalto terminou mal para dois assaltantes na noite desta quinta-feira (18), no bairro Tancredo Neves em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações apuradas pelo JD Online, um homem identificado preliminarmente por “Henrique do Queijo”, foi morto a tiros, após tentar assaltar uma mulher nas proximidades da Faculdade de Integração do Sertão (FIS).

Ainda de acordo com informações, o assaltante foi morto por um policial à paisana, que flagrou a tentativa de assalto e efetuou três disparos de arma de fogo contra o mesmo. Um comparsa que estava com Henrique no local, ficou ferido.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 30 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O penúltimo aconteceu na noite do último domingo (14), quando o jovem Janderson Soares Bezerra, mais conhecido por “Jandinho”, de 19 anos, foi assassinado a tiros no Bom Jesus.

