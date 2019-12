Bandido é morto e outro é preso durante perseguição em PE

Um bandido foi morto e outro preso na noite dessa segunda-feira (16) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu quando os suspeitos vinham na BR-232 com uma caminhonete roubada e não obedeceram a ordem de parada dada pelos policiais. Por causa disso, iniciou uma perseguição com troca de tiros.

Ainda segundo a PRF, na ação, um bandido foi morto e outro foi preso. A PRF contou com o apoio da Polícia Militar.

Do G1