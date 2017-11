Bandido faz ‘arrastão’ dentro de igreja católica no Agreste de Pernambuco

Um padre e um grupo de fiéis foram assaltados dentro da igreja Cristo Rei, no bairro do Cruzeiro, em Gravatá, Agreste de Pernambuco. Um dos membros da pastoral do município, Paulo Alves, informou que o assaltante estava armado e encapuzado, e levou celulares e dinheiro das vítimas. O caso ocorreu na sexta-feira (3) e foi divulgado nesse domingo (5).