Bandido invade loja em Serra Talhada e leva R$ 22 mil

Um homem usando capa de chuva invadiu uma loja na Avenida João Gomes de Lucena, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, na tarde dessa sexta-feira (02) e levou R$ 22 mil da empresa.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem chegou sozinho em uma motocicleta e anunciou o assalto, fazendo sinal que possuía uma arma de fogo na cintura e em seguida pegou todo o dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, foram observadas as imagens do circuito de câmeras do local, mas não conseguiram identificar o suspeito.

O caso está sendo investigado pelo Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.