Bandido morre durante tentativa de assalto a carro-forte em Salgueiro

Foi registrada na tarde dessa quinta-feira (13), uma tentativa de assalto à carro-forte em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os seguranças que estavam no carro-forte trocaram tiros com os bandidos. Um dos assaltantes morreu no local.

Na fuga, houve troca de tiros entre a polícia e os criminosos. A polícia segue as buscas pelos suspeitos que estariam em uma van.

Até a publicação desta matéria, não há informação sobre o estado de saúde dos seguranças da empresa de valores, dos policiais e nem dos criminosos envolvidos na troca de tiros.

Do G1