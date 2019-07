Bandido morre durante troca de tiros com polícia em PE

Um homem identificado como Marcos Antônio Menezes da Silva, de 27 anos, suspeito de roubar um carro foi morto durante troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (26), no distrito de Mimoso, na zona rural de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de policial acompanhava dois homens, que estavam em um veículo roubado, quando houve a troca de tiros.

Os suspeitos foram baleados e chegaram a ser socorridos para um hospital da região, mas um deles não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do outro bandido não foi informado. (G1)