Bandido morre e três são presos após tentativa de assalto a banco no Agreste de PE

Bandidos tentaram assaltar a agência do Banco do Brasil no início da tarde dessa sexta-feira (30) em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos morreu e três foram presos durante uma perseguição policial no município de Agrestina.

De acordo com a PM, ainda não se sabe se os assaltantes chegaram a roubar alguma quantia da agência bancária. As Polícias Civil e Militar estão no local para as medidas cabíveis. (G1)