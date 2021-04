BANDIDO QUE MATOU DELEGADO FOI MORTO DENTRO DA VIATURA DO SAMU

Na noite deste sábado, 17, o bandido José Carlos de Santana, 43 anos de idade, que atirou e matou o delegado Anderson Liberato, na cidade de Jataúba, no Agreste de Pernambuco. Estava sendo transferido de uma unidade de saúde de Jataúba para o Hospital Regional do Agreste, quando homens interceptaram a viatura do samu e mataram o elemento.

A viatura foi parada na proximidades da Juriti, na BR-104, ainda no perímetro rural de Caruaru. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local para prestar atendimento aos socorristas do SAMU e realizar buscas pelos atiradores. (Com informações do Na Mira da Notícia)