Bandido sofre acidente com carro de luxo roubado na BR-116 em Salgueiro

Um veículo de luxo, de modelo e placa não informados, que teria sido alvo de roubo, foi recuperado nesta quinta-feira (29), na BR-116, nas proximidades do município de Salgueiro, a 100 km de Serra Talhada.

A constatação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o atendimento a um acidente na rodovia. O veículo havia capotado e colidido de frente com uma mureta.

Ao chegar no local, os policiais foram informados por populares que o motorista do carro, ao perceber a aproximação do Corpo de Bombeiros que prestariam os primeiros socorros, se evadiu em outro automóvel.

Após uma análise dos elementos identificadores do veículo, a equipe descobriu que o carro portava placas “clonadas” e havia sido roubado no dia 20 de junho deste ano, em Recife.

Os policiais realizaram buscas nos hospitais da região, mas o suspeito de conduzir o veículo não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Policia Civil local e o carro ficou à disposição da perícia técnica.