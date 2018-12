Bandido tenta matar balconista durante assalto a farmácia, mas arma trava na hora do disparo em Serra Talhada

Um assalto a uma farmácia praticado por um bandido de 22 anos, quase acaba em tragédia na manhã dessa quarta-feira (12), no bairro Alto da Conceição em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do balconista, um homem não identificado adentrou no estabelecimento e em seguida anunciou o assalto e durante a ação apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça e tentou disparar contra ele. Por sorte, a arma travou e a bala ficou presa no próprio revólver.

Após praticar o crime, o bandido fugiu na garupa de uma moto para destino ignorado.

AÇÃO DA POLÍCIA

Enquanto o Policiamento colhia as informações no referido local, foram acionados pela Central de Operações informando que o imputado havia assaltado O Verdão e seguiu destino à Academia das Cidades do Ipsep, e ao fazer deslocamento se depararam com dois Policiais Militares de folga que deterão o imputado nas proximidades da Padaria Santa Clara que já havia sido assaltada.

O imputado foi detido com os seguintes materiais: 01 (um) revolver Smith Wesson Special, 02 (dois) aparelho celulares Samsung, 01 (um) aparelho celular Lenovo, 01 (um) aparelho celular Motorola, 02 (duas) caixas do medicamento Clonazepam, R$ 1.562,45 ( um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Diante dos fatos o imputado, o material proveniente do roubo e as vitimas foram conduzidas á DPC local para a adoção das medidas cabíveis.