Bandidos armados fazem ‘arrastão’ na zona rural de Serra Talhada

Mais um vez, bandidos armados assaltaram várias pessoas na estrada carroçável que dá acesso a localidade do Ramalheto, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O fato aconteceu na tarde dessa segunda-feira (11), por volta das 14h00.

Segundo as vítimas, os assaltantes utilizam da mesma forma de agir, onde dois homens saem do matagal e abordam as vítimas que transitam pela estrada, geralmente em motocicleta. Nesta última investida, os bandidos assaltaram mais de 13 motociclistas, subtraindo dos mesmos, relógios, dinheiro e celulares.

Via Nayn Neto