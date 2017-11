Bandidos arrombam caixas eletrônicos e deixam mensagens de ‘Feliz Natal’ e ‘Bom Ano Novo’ no Agreste de PE

Assaltantes arrombaram dois caixas eletrônicos da agência do banco Santander nesta quarta-feira (29) em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos danificaram a fechadura da porta de acesso utilizando chaves de fenda, alicate, lanternas e possivelmente furadeiras. Eles roubaram as gavetas e deixaram apenas uma em um dos caixas que foram violados.