Bandidos assaltam estabelecimento comercial e agridem dono, no Sertão de Pernambuco

Um estabelecimento comercial foi assaltado no último sábado (18) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o proprietário do supermercado, localizado no bairro Jardim da Serra, informou que dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto.

Ainda segundo a polícia, os assaltantes, que estavam armados, agrediram a vítima, derrubaram mercadorias das prateleiras e levaram uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado.

A PM chegou a realizar rondas na localidade, mas não localizou os suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso.

Do G1