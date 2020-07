Bandidos assaltam passageiros de transporte alternativo em Arcoverde

Dois bandidos assaltaram os passageiros de um transporte alternativo na tarde da última terça-feira (21) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a lotação havia saído de Buíque. O motorista informou que dois homens teriam embarcado aparentemente como “passageiros comuns”.

Ao chegarem nas proximidades do Loteamento Maria de Fátima Freire, em Arcoverde eles anunciaram o assalto. Um dos suspeitos estava com uma arma de fogo, e o outro com uma tesoura. Eles roubaram de três vítimas um total de R$ 2,9 mil e dois celulares.

Os bandidos desembarcaram da lotação e seguiram em direção ao loteamento. As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Arcoverde. (G1)