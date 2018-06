Bandidos atacam motorista e caminhão pega fogo na PE-360, no Sertão de Pernambuco

Um caminhão carregado de cebola pegou fogo na madrugada desse domingo (24) após ser interceptado por bandidos na PE-360, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações, o motorista do veículo Mercedes 1620 não teria parado durante a abordagem. Os assaltantes atiraram nos pneus do caminhão, que esquentaram a ponto de incendiar logo em seguida.

Por sorte, o motorista conseguiu fugir e pedir socorro. O caminhão teve perda total. Um guincho foi usado para retirar o veículo da estrada. A carga de cebola também foi estragada.

De acordo com moradores a região, os assaltos têm sido constantes na rodovia. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Via Blog do Elvis