Bandidos capotam carro quando fugiam para Serra Talhada

Um acidente de carro impediu que um roubo fosse consumado no distrito de Bom Nome na tarde do último domingo (04). Criminosos arrombaram uma residência na comunidade que faz parte de São José do Belmonte e fugiram em direção a Serra Talhada, mas durante o percurso capotaram o veículo VW Gol com placa do Estado do Ceará.

A Polícia Militar informou que os bandidos invadiram a casa e roubaram vários objetos de valor. Em seguida, deslocaram-se no sentido de Serra Talhada e entraram em uma estrada carroçável às margens da BR-232. Foi nessa via que o acidente aconteceu.

Alguns bandidos conseguiram escapar, mas um ficou dentro do carro com várias escoriações pelo corpo. Com ele foi encontrada uma faca peixeira. Todo o material roubado da residência foi recuperado.

Via Blog Alvinho Patriota