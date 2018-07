Bandidos explodem agência bancária e fazem pacientes de reféns em Pernambuco

Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil na madrugada desta sexta-feira (06) no Centro de Quipapá, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha conseguiu explodir o cofre do banco, mas não levou o dinheiro.

Ainda segundo a PM, os assaltantes chegaram atirando para o alto e espalharam grampos nos pontos estratégicos da cidade. Os bandidos também foram para a frente do Destacamento da Polícia Militar, que fica ao lado do hospital municipal. Lá eles fizeram alguns pacientes, que estavam dentro de um ônibus, de reféns.

Houve troca de tiros entre os suspeitos e a polícia, porém ninguém ficou ferido. A quadrilha conseguiu fugir, e até o momento desta publicação, não foi localizada. Equipes da Polícia Militar de várias cidades estão fazendo buscas na região. (G1)