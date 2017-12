Bandidos explodem banco, dão tiros e colocam grampos em estradas na Mata Sul de Pernambuco

Bandidos explodiram cofres de agência do Banco do Brasil, na madrugada desta segunda-feira (11), em Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, distante 96 quilômetros do Recife. De acordo com informações do 21º Batalhão da Polícia Militar, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e atingiram um veículo que passava pelo centro da cidade. O bando não conseguiu levar o dinheiro e ninguém ficou ferido.