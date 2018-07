Bandidos explodem posto de atendimento bancário no Agreste de Pernambuco

Bandidos explodiram o posto de atendimento do Bradesco na madrugada desta quarta-feira (18) em Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes efetuaram vários disparos de arma de fogo na delegacia e no Destacamento da PM.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos também tentaram roubar uma loja que fica na mesma rua do correspondente bancário, no Centro da cidade.

O grupo, com cerca de seis a oito homens, fugiu em dois carros. Eles colocaram grampos na estrada para inibir a ação dos policiais, e, até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. Uma perícia da Polícia Civil está sendo realizada no local. (G1)