Bandidos explodem quatro agências no Agreste de Pernambuco

Quatro agências bancárias foram explodidas por bandidos na madrugada desta terça-feira (10) em Surubim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, os bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil foram alvos dos assaltantes.

De acordo com a polícia, cerca de 50 homens, divididos em dez carros, participaram da ação. Eles entraram na cidade atirando com metralhadoras, atearam fogo em um veículo em frente ao Batalhão da PM e trocaram tiros com a polícia.

Os bandidos também fizeram algumas pessoas reféns, uma delas foi atingida por um disparo de arma de fogo e foi socorrida para um hospital da região, conforme a polícia. O estado de saúde da vítima é estável.

Ainda não se sabe se os assaltantes conseguiram levar alguma quantia em dinheiro das agências bancárias. As Polícias Militar e Civil estão nos locais onde aconteceram as explosões. No vídeo abaixo, é possível ouvir os disparos realizados pelos bandidos durante a ação. (G1)