Bandidos fazem reféns e explodem único caixa eletrônico de Moreilândia, no Sertão de PE

O único caixa eletrônico do posto de atendimento do banco Bradesco em Moreilândia, no Sertão de Pernambuco, foi explodido na madrugada desta terça-feira (21) por bandidos fortemente armados. De acordo com o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), por volta das 1h30, os criminosos chegaram ao posto que fica na Rua Coronel Romão Sampaio, no Centro, e utilizaram bananas de dinamite para explodir o caixa eletrônico e roubar o dinheiro do equipamento.