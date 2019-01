Bandidos invadem cortejo de velório durante perseguição policial no Agreste de PE

Bandidos invadiram um cortejo de velório durante uma perseguição em Vertentes, no Agreste de Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu a informação de que os suspeitos estavam assaltando no município.

Os policiais encontraram o carro usado pelos assaltantes e iniciaram uma perseguição. Ao tentar fugir, eles entraram no meio de um cortejo de velório que acontecia no momento e bateram com o carro.

A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos. Já o outro conseguiu fugir e não foi localizado, até o momento desta publicação. (G1)