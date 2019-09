Bandidos invadem lotérica e roubam R$ 120 mil no Agreste de PE

Bandidos roubaram cerca de R$ 120 mil de uma casa lotérica em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na noite do último sábado (7). De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram acesso ao local após arrombar uma vidraçaria na Rua Manoel Balbino, no Centro.

Ainda segundo a PM, os policiais foram chamados para verificar um roubo à loja. Durante a ação, eles descobriram que havia uma passagem que dá acesso para os fundos da lotérica, por onde os assaltantes invadirem o estabelecimento.

Os bandidos fugiram e até o momento desta publicação, não foram localizados. O valor levado pelos criminosos foi informado pelo proprietário da casa lotérica. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)