Bandidos invadem residência e fazem família refém no Agreste de PE

Dois suspeitos invadiram uma residência e renderam a família em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na sexta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, na ação foram levados vários objetos e uma quantia de R$ 12 mil em dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, a PM conseguiu localizar um dos suspeitos e recuperar uma quantia de R$ 7 mil e alguns pertences das vítimas. Também foi encontrado com o bandido um carro com placa adulterada.

O suspeito foi autuado em flagrante e levado para a delegacia de Garanhuns. Um outro assaltante ainda está foragido, até o momento desta publicação. (G1)