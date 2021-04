Bandidos promovem manhã de terror no Sertão

Em poucas horas, assaltaram casa, bar e três motos. Criminosos agiram na zona rural de Petrolina, Salgueiro e Terra Nova

Rádio Jornal

Moradores das cidades de Petrolina, Salgueiro e Terra Nova, no Sertão pernambucano, viveram uma manhã de terror na segunda-feira (26). É que três homens conseguiram, sozinhos, promover uma onda de assaltos nas cidades. Em poucas horas, eles fizeram pelo menos cinco roubos em vários sítios das zonas rurais das cidades.

A ação começou na zona rural de Terra Nova e, a todo momento, os criminosos estavam armados. No Sítio Malhado do Canto, os bandidos levaram uma motocicleta. Em seguida, os criminosos foram em direção à casa de uma família de agricultores no Sítio Destino, onde assaltaram a residência dos produtores agrícolas.

Logo depois, os bandidos foram até o Sítio Novos e assaltaram um bar no local. Não contentes com tudo isso, os bandidos foram até Pau Ferro, este já pertencente à cidade de Petrolina, e roubaram mais duas motocicletas.

Investigação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. Procurados, os investigadores disseram que ainda não podem repassar os detalhes das investigações.

Do Nill Júnior