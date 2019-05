Bandidos roubam agência bancária e um homem é baleado no Agreste de PE

Três homens roubaram uma agência do Banco do Brasil em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (4). A agência é localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau.

Segundo o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), os assaltantes estavam armados. Um deles, menor de idade, foi atingido por um tiro quando a polícia entrou no banco. Ele foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA), já recebeu alta e está na Delegacia de Plantão.

Os outros dois homens conseguiram fugir pelo teto do banco, e até a publicação desta matéria, não foram presos. Com os assaltantes, o Biesp apreendeu coletes e armas de seguranças da agência, celulares, três revólveres, dinheiro e as câmeras do banco. (G1)