Bandidos roubam dízimo de paróquia em Afogados da Ingazeira

A paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, foi assaltada no fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a caixa de madeira, onde era guardado o dízimo, estava quebrada e vazia.

Ainda segundo a PM, a igreja não foi arrombada. A pessoa responsável pela paróquia não soube passar detalhes que pudessem ajudar nas investigações.

A quantia levada pelos bandidos não foi divulgada. As informações sobre quem cometeu o crime, ou como teve acesso ao local, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. (G1)