Bandidos roubam pneus de caminhão em Serra Talhada

Bandidos continuam usando a velha tática de roubar os pneus dos caminhões. Na manhã desse domingo (16), por volta das 09h00, aconteceu um roubo de pneus na área do 14º BPM, o fato aconteceu na PE-390, próximo à Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a Guarnição Tática de Trânsito foi solicitada via central de rádio para averiguar um veículo IVECO na cor branca de placas PMK- 4971 e uma SR na cor prata de placas EFO- 9569 que se encontravam as margens da PE 390, próximo à entrada do Sítio Cipós, cujo quais teriam sido tomados de assalto na BR-232 próximo à cidade de Custódia por dois indivíduos. Chegando a PE-390, retiraram os pneus dos veículos e abandonaram o veículo com o motorista trancado na cabine. Foram subtraídos 18(rodas); 18(pneus), um celular e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

Diante do fato, a vítima foi encaminhada a DPC local para tomada das medidas legais cabíveis.

Via Nayn Neto