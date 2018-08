Bandidos roubam R$ 2 mil de casa lotérica em Afogados da Ingazeira

Uma casa lotérica foi assaltada no Centro de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, na segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, dois assaltantes fizeram parte da ação. Um deles entrou armado na agência e anunciou o assalto, enquanto o outro esperava em uma motocicleta.

Ainda segundo a PM, os assaltantes usavam capacete e abordou o atendente do caixa. A polícia teve acesso à imagens da câmera de segurança da lotérica. Antes do assalto, os suspeitos passaram em frente do local algumas vezes.

Os bandidos levaram quase R$ 2 mil em dinheiro, e fugiram depois do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)