Um grupo de banhistas que estavam na Barragem do Negreiros, na zona rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, foi assaltado. De acordo com testemunhas, os três assaltantes seriam menores de idade e teriam ameaçado as vítimas com facas.

Os suspeitos ainda ordenaram o grupo a deitar no chão e depois a entrar na água sem olhar para trás. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a prisão deles.

Do NE10 Interior