Bares e restaurantes terão de fechar às 20h nas vésperas de Natal e Réveillon em Pernambuco

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach anunciou, durante coletiva realizada, nessa quinta-feira (10), no Recife, que os serviços de alimentação como bares e restaurantes, só funcionarão até as 20h nas vésperas de Natal e Ano Novo. A medida, de acordo com o secretário, se deu após diálogo com representantes do setor e tem como objetivo conter a proliferação do novo coronavírus no Estado.

Em contrapartida, também na coletiva, Bruno Schwambach confirmou que o horário permitido para o funcionamento do comércio revisado será estendido para de 9h às 0h, a partir desta sexta-feira (11), até o dia 23 de dezembro.

“Aproveitamos também para informar que estamos ampliando o funcionamento do comércio tanto de rua como centros comerciais como shoppings centers, para que possa funcionar no horário das 09h a 00h, a partir de amanhã até o dia 23 de dezembro de forma a diluir o número de pessoas no horário ampliado tentando evitar aglomerações “, disse Bruno Schwambach.

Festas e shows

Na última terça-feira (08), por meio de decreto, o Governo do Estado determinou a proibição de shows e festas, incluindo as relacionadas ao Natal e Réveillon, em locais como hotéis, clubes, condomínios e espaços públicos.

“Essa é a terceira semana seguida de alta nos indicadores da covid-19. Saímos de tendência de oscilação para uma tendência de alta. Intensificamos fiscalização no último fim de semana e observamos muito descumprimento das regras”, comentou durante o anúncio, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo.

Em contrapartida, eventos como casamentos, formaturas e similares continuarão liberados para serem promovidos, desde que os protocolos vigentes em Pernambuco permaneçam sendo cumpridos.

Pandemia

Nesta quinta, Pernambuco chegou a dez dias seguidos com o média móvel de casos do novo coronavírus acima de mil. Com 1.588 novos casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nas últimas 24 horas, o Estado atingiu uma média de 1.154, na qual tendência de alta atingiu 62%.