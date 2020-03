Barragem do Jazigo ‘sangra’ na manhã desta terça-feira (17), em Serra Talhada

O açude do Jazigo amanheceu ‘sangrando’ nesta terça-feira (17), em Serra Talhada, trazendo alegria aos moradores da cidade.

Com a chegada do inverno, o Sertão vem sendo atingido, frequentemente, por fortes chuvas no período da noite. Devido as pancadas de chuvas, a barragem do Jazigo, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, com capacidade para quase 15 milhões m³, transbordou após um ano.

A última vez que a barragem sangrou foi em abril de 2019. A água da barragem é usada, exclusivamente, para a irrigação de lavouras e, mesmo que não chova mais, garante a subsistência até o fim deste ano.

Confira abaixo os vídeos do jazigo transbordando.