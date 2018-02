Barragem do Prata atinge 82,4% do volume total após chuvas, diz Compesa

A barragem do Prata atingiu 82,49% do volume total, o que equivale a 34,64 milhões de metros cúbicos de água, após as chuvas registradas na região no sábado (17) e domingo (18). Em julho do ano passado, o reservatório verteu.

O manancial está localizado em Bonito, no Agreste de Pernambuco, e abastece 10 municípios pelo sistema Prata/Pirangi: Agrestina, Altinho, Caruaru, Cachoeirinha, Cumaru, Ibirajuba, Passira, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Companhia), o reservatório tem capacidade para armazenar 42 milhões de metros cúbicos de água.

Sobre Jucazinho

Em relação à barragem de Jucazinho, que fica em Surubim, também no Agreste, a Compesa informou que as chuvas na região não foram suficientes para que houvesse acúmulo de água no local. O manancial está em colapso desde setembro de 2016. (G1)